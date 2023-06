Del Genio: “Lozano resta a questa condizione, vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Lozano deve decidere se giocare ancora in un gran campionato o se andare in Arabia e fare il botto dal punto di vista economica. Se va in Arabia Saudita o in Messico decreta la fine della fase top della sua carriera. Quest’anno lui e Politano non hanno fatto molti gol, ma sono comunque due giocatori affidabili. Per cui se il Napoli non ha in mano un sostituto migliore può anche andare avanti con Lozano”.