Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa far rifiatare Stanislav Lobotka. Nel mirino del club azzurro ci è finito Lucas Tousart, centrocampista 26enne allenato da Rudi Garcia ai tempi del Lione. La soluzione proposta dal Napoli, che cederebbe Demme, sarebbe il prestito per un anno. Soluzione poco gradita dall’Herta Berlino che, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, avrebbe risposto con “l’universale no di cortesia”.