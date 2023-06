CdS – Giuntoli alla Juve, deve liberarsi entro il 30 giugno ma cala il silenzio con ADL. La situazione

Il Corriere dello Sport offre importanti aggiornamenti sulla telenovela Giuntoli. L’attuale ds del Napoli è tornato ieri da Ibiza, ma non ha avuto nessun contatto con Aurelio De Laurentiis. L’ultima volta i due si sono sentiti al telefono mercoledì. Secondo il quotidiano, oggi dovrebbero risentirsi per incontrarsi e decidere come risolvere questo ultimo anno di contratto. La soluzione perfetta per Giuntoli sarebbe farlo entro domani 30 giugno, a 24 ore dall’inizio della nuova stagione per poter poi legarsi alla Juventus. C’è comunque la possibilità di ottenere una deroga dal Consiglio della Lega e lavorare con un altro club anche in corso d’opera.