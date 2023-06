Toni: “Vlahovic al Bayern Monaco? Fossi in loro prenderei Osimhen”

Luca Toni, ex calciatore, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato a proposito del futuro centravanti del Bayern Monaco, citando Victor Osimhen. “Vlahovic per il Bayern? È molto forte, ma alla Juventus non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Il Bayern però è il club più organizzato al mondo, dopo le problematiche passate nella scorsa stagione, serve puntare su una certezza assoluta per rinforzare l’attacco. Fossi in loro, prenderei Osimhen. Giuntoli alla Juve? È un ottimo acquisto. Assieme a Spalletti e De Laurentiis è stato uno dei segreti dello straordinario scudetto del Napoli. È un dirigente che da anni ottiene risultati importanti”.