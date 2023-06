Tmw – Marfella, dal primo luglio sarà svincolato dal Napoli

Dal primo luglio Davide Marfella non sarà più un calciatore del Napoli. Il portiere, con il contratto in scadenza questo 30 giugno, non vedrà prolungato il suo accordo. O comunque, non con la stessa intesa di quello attuale. Il Napoli poteva esercitare un’opzione di rinnovo automatico presente nel suo contratto, ma questo non è avvenuto. A meno di nuovi accordi, per lui si profilerà una nuova avventura. Sono arrivate alcune richieste dalla Serie C per poterlo ingaggiare. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.