L’Empoli è a caccia di un nuovo portiere per rimpiazzare il partente Guglielmo Vicario. È da valutare la situazione di Samir Ujkani, in scadenza di contratto ma con una proposta di rinnovo, valutando però Lovro Stubljar. Il secondo sarà Samuele Perisan, in attesa del nuovo numero 1. Il profilo in cima alla lista dei desideri del club toscano è Elia Caprile del Bari, che potrebbe arrivare in prestito tramite il Napoli, anche se non manca la concorrenza. A riportare è Tuttomercatoweb.