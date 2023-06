Sportitalia – Erede Kim, il Napoli continua a seguire Itakura

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato a proposito di Kou Itakura, difensore del Borussia Moenchengladbach e possibile indiziato come erede di Kim Min-jae. Questo è quanto riportato sul suo sito. “Stanno per arrivare i giorni di Kim al Bayern, dal primo luglio ogni minuto è buono per perfezionare il suo trasferimento attraverso il pagamento della clausola da 60 milioni. Il Napoli sta sondando diverse piste, compresa quella – segnalata dalla Bild oltre una settimana fa – che porta a Kou Ikatura, classe 1997, che ha fatto molto bene con il Borussia Moenchengladbach. E se fosse lui il famoso giapponese che De Laurentiis aveva detto di voler portare a Napoli?”