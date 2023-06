Spalletti cuore d’oro, regala una maglietta autografata di Maradona ad un tifoso disabile

Gesto meraviglioso da parte dell’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Il tecnico, in vacanza ad Ischia, come riportato da Sportmediaset, ha regalato una maglietta originale di Diego Armando Maradona autografata a Martin, un ragazzo romeno affetto da una grave disabilità e da tempo ospite in una casa famiglia di un istituto religioso a Casamicciola. Il ragazzo, si è fatto accompagnare all’esterno dell’albergo a Lacco Armeno in cui alloggia l’allenatore per poterlo incontrare e chiedergli un selfie. Dopo aver scattato diverse foto, Luciano è tornato nella sua camera d’albergo dove ha preso una maglietta di autografata Maradona della stagione 1987/88 per poi regalargliela. Il mister ha poi aggiunto “Questa l’ho messa in valigia e portata a Ischia proprio per regalarla a tifosi napoletani come te, te la do con piacere”, lasciando Martin in lacrime.