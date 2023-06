Schira: “Samardzic a Napoli se va via Zielinski. Le ultime su Lozano”

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio KissKiss Napoli, è intervenuto Nicolò Schira. L’esperto di mercato ha parlato del club partenopeo e di alcuni giocatori azzurri.

Ecco le sue parole: “Lazar Samardzic può andare al Napoli? E’ un calciatore che sicuramente piace come possibili erede di Piotr Zielinski, ma bisogna prima capire quale sarà il futuro del centrocampista polacco”.

Poi Schiera ha continuato: “Il contratto di Piotr Zielinski scadrà nel 2024 e non è stato ancora rinnovato, al pari di quello del messicano Hirving Lozano. Al momento, dalle informazioni che mi arrivano, c’è l’intenzione di provare a trattenere Zielinski in Campania, mentre si starebbe facendo un discorso differente per quanto riguarda il Chucky Lozano”.