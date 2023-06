Il Napoli non riscatterà Tanguy Ndombele dal Tottenham. Per questo motivo sta valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo.

Stando alle ultime notizie riportate da la Repubblica, pare che la società abbia adocchiato un giocatore turco. Si tratta di Ferdi Kadıoğlu (classe ’99) del Fenerbahçe.

Il calciatore piace molto al club. Da valutare una possibile trattativa.