Cm.com – Napoli, per il centrocampo piace il 2002 Alcaraz del Southampton

Nuovo nome per il centrocampo del Napoli. È finito sul taccuino della dirigenza azzurra Carlos Alcaraz del Southampton, argentino classe 2002 autore di 4 gol e 2 assist nel corso di questa sua prima stagione in Europa. Il profilo piace molto al capo scout Maurizio Micheli, ma era seguito già da Cristiano Giuntoli ed è stato presentato anche a Luciano Spalletti, che in lui ha visto un calciatore “alla Nainggolan”. Può giocare sia da trequartista che da mezz’ala, ma in Inghilterra è stato schierato anche come punta. È uno di quei calciatori che piacciono a Rudi Garcia perché pressa fino allo sfinimento per indirizzare il possesso. Il suo nome però, piace tanto anche in Premier League. A riportare è Calciomercato.com.