Auriemma polemico: “Koulibaly non può dire certe cose dopo ciò che ha fatto”

Negli ultimi giorni, hanno fatto discutere le parole di Koulibaly, che ha consigliato ai giocatori del Napoli di non lasciare il club. Raffaele Auriemma ha commentato le dichiarazioni del senegalese ai microfoni di Tele A.

Ecco le sue parole: “Uno che se n’è andato da Napoli e che negli ultimi tre anni aspettava l’occasione buona per andare via per andare a guadagnare di più, non può dire a chi gioca ora a Napoli di non andarsene”.

Poi Auriemma ha concluso: “Se tu stai così bene a Napoli, tra l’altro ricordiamo che Koulibaly guadagnava 6 milioni netti all’anno, perché te ne vai per soldi?”.