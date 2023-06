UEFA, pronti gli ultimi incassi Champions: ecco la cifra del Napoli

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, la Uefa ha stabilito gli incassi per ogni squadra che ha partecipato all’ultima edizione di Champions League. Ecco come saranno suddivisi i premi tra le squadre italiane, tra cui il Napoli:

“La UEFA si prepara a riempire le casse dei club per l’ultima volta in questa stagione. Sono previsti per la giornata di domani, mercoledì 28 giugno, i pagamenti finali per le squadre che hanno preso parte all’ultima edizione della Champions League. Premi che riguardano anche i club italiani, in particolar modo l’Inter, che con l’accesso alla finale incassa complessivamente 21,8 milioni di euro da questo round di distribuzione di premi. Di questi, 15,5 milioni sono legati all’ultimo atto della competizione e 6,3 milioni (più di tutti tra i club di Serie A) alla seconda quota. Segue il Milan, che dovrebbe avere incassato 5,85 milioni di euro dalla UEFA per la seconda parte , mentre a poca distanza rimane il Napoli con 4,88 milioni di euro. Ultima e penalizzata è invece la Juventus, che con le sole partite del girone disputate si ferma a quota 2,3 milioni di euro. In totale, secondo le stime da questo round le italiane portano a casa 34,83 milioni”.