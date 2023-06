Padovan: “Garcia? ADL ha sbagliato a scegliere, vi spiego”

Giancarlo Padovan, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli ha cambiato direttore sportivo e allenatore, ma loro non giocano, i giocatoti sono rimasti quasi tutti, Kim è dato per partente sicuramente, ma può essere sostituito abbastanza facilmente. Detto ciò, oggi, il Napoli è ancora il detentore dello scudetto e riparte per rivincerlo. Non mi è piaciuta l’operazione Garcia, l’ho conosciuto alla Roma, ma Don Aurelio ha fatto un salto carpiato triplo“.