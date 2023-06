Lozano, l’ex intermediario: “Messico o Arabia? Credo andrà in altri mercati, come la Spagna o la Premier”

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live: “Futuro Lozano? Ci sono ampie possibilità che vada via da Napoli. La pista messicana non mi sembra percorribile in quanto i club, il Chivas ad esempio ma anche altri, non possono garantire il pagamento dei 25 milioni circa del cartellino. Anche l’Arabia non mi pare ipotesi concreta, perché Lozano non vuole uscire dai radar della Nazionale messicana, visto che il Messico ospiterà i Mondiali tra tre anni. Credo andrà in altri mercati, come la Spagna o la Premier se arriveranno offerte”.