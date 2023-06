Incocciati: “Il Napoli vuole restare competitivo, occorre mantenere una struttura forte. Ma ci sono tre nodi da sciogliere”

L’ex calciatore Beppe Incocciati è intervenuto a Marte Sport Live: “La forza contrattuale di un calciatore dipende molto dalle richieste e dagli sviluppi che ne conseguono. Osimhen è al centro dell’attenzione delle big, e non deve stupire date le sue qualità. Il Napoli, per mantenersi in alto in Italia ed Europa, non dovrebbe smantellare la squadra. Futuro Giuntoli? Ha assicurato una grande crescita al Napoli, offrendo la sua corposa esperienza al club. Ora ci sono diversi nodi da sciogliere: l’erede di Kim, il DS, la questione Osimhen. Il Napoli vuole restare competitivo anche in Champions, come ha dichiarato più volte De Laurentiis: occorre mantenere una struttura forte e all’altezza degli obiettivi azzurri”.