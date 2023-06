Come riportato da Il Mattino, dall’Arabia sono pronti ad offrire a Lozano uno stipendio netto di 10 mln a stagione. Il Napoli non si opporrebbe ad un’eventuale cessione del Chucky e adesso la palla passa al giocatore. Negli ultimi giorni sono aumentate anche le voci di un interessamento del Chivas che vorrebbe riportarlo in Messico, ma Lozano non sembra particolarmente convinto. Vedremo se alla fine cederà alle sirene arabe o sceglierà con il cuore e tornerà in patria.