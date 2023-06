Gazzetta, Mondiale per Club – Ecco tutti i dettagli della competizione

La Gazzetta dello Sport riporta i piani per il Mondiale per Club 2025, che prevede un montepremi di circa 2,5 miliardi di dollari e una distribuzione equa tra le 32 squadre finaliste. Il progetto è stato lanciato da Infantino e Boban quando lavoravano alla FIFA e viene sviluppato a Zurigo da diversi anni. Parte del montepremi verrà destinata anche a spese organizzative e solidarietà. Il vincitore del torneo potrebbe ricevere un premio in denaro di circa 100 milioni, simile a quello della Champions League.L’Europa qualifica 12 squadre: le 4 vincenti delle Champions ‘21, ‘22, ‘23 e ‘24 e le 8 con miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio.

Le squadre Chelsea, Real Madrid e City sono considerate sicure del posto. Grazie al ranking, anche il Bayern (con 84 punti) ha ottenuto un posto garantito nella competizione. Psg (66) e Inter (60) sono attualmente le squadre che inseguono la vetta: una buona performance nella Champions League, intesa come passaggio agli ottavi di finale, garantirebbe loro la certezza di partecipare. Inoltre, c’è anche l’opportunità per un’altra squadra italiana di entrare in gioco: Juve, Milan e Napoli stanno lottando per guadagnarsi il posto ambito per prestigio e bilancio.