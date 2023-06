De Canio: “Beto sostituto di Osmihen? Vi dico la mia…”

L’allenatore Luigi De Canio è intervenuto a Radio Goal: “Zielinski? Dipende dai punti di vista, Piotr ha potenzialità in termini tecnici e si è espresso sempre ad alti livelli, per cui nel Napoli ha vinto uno scudetto, altri titoli essendo protagonista, anche in nazionale. Poi il calcio è un gioco di squadra e quindi ci si basa anche sui compagni, era così anche con Maradona. Zielinski ha sempre fatto la sua parte, può continuare ad essere un fattore. Beto dell’Udinese come sostituto di Osimhen? Victor aveva fatto più gol di Beto nei campionati precedenti all’arrivo in Italia? I calciatori maturano dal punto di vista psico – fisico, sono diversi e hanno potenzialità che si adattano al contesto: basti vedere al biennio di Victor Osimhen con Spalletti”.