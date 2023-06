CdS: Lozano ha diverse offerte ma ancora deve scegliere

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in tanti vogliono Lozano, a partire dall’Arabia Saudita fino ad arrivare alla Francia. La prima ipotesi non è da scartare, ma El Chucky, dopo il Napoli, sogna di andare a giocare in un club di Premier League. C’è poi l’apprezzamento del Chivas de Guadalajara, che vorrebbe riportarlo a casa. Ha lasciato il suo paese sei anni fa e ora tornare in patria potrebbe essere una tentazione. Al momento l’esterno comunque non ha fretta di decidere, malgrado il contratto in scadenza nel 2024.