CdM – Tutti vogliono Lobotka, arrivano offerte anche dall’Arabia Saudita

Tutti vogliono Lobotka. La straordinaria stagione del calciatore slovacco ha interessato tutti e le sue gesta sono arrivate anche in oriente. Sembrerebbe infatti che su di lui ci sarebbero anche club dell’Arabia Saudita pronti ad offrire 60 milioni di euro per il suo cartellino.

A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, che scrive: “Situazione particolare questa per il Napoliche rischia di perdere tante pedine fondamentali in vista della prossima stagione dopo la vittoria dello Scudetto. In questi ultimi giorni è arrivata la richiesta dai club dell’Arabia Saudita per comprare Lobotka dal Napoli ma il presidente campione d’Italia ha risposto picche. Una cifra, però, viene fissata, anche se sembra fuori mercato anche per la stessa Arabia Saudita. Perchè il presidente De Laurentiis non vuole vendere i suoi gioielli, ma per farlo chiede all’Arabia Saudita per Lobotka una cifra da 60 milioni di euro. Tanti per un centrocampista di 29 anni, ma il suo rinnovo con gli azzurri è arrivato da poco”