CdM – Spalletti si gode Napoli e il suo anno sabbatico, ma è ancora legato alla società: i dettagli

Luciano Spalletti non ha ancora lasciato definitivamente (il) Napoli. L’ex tecnico azzurro ha reso nota ormai la sua volontà di prendere un anno sabatico e di non voler allenare nessuna squadra per la prossima stagione. La sua è stata una scelta di cuore, dettata dalla ormai certezza che alla piazza partenopea non avrebbe potuto dare altro. Alla sua decisione si è aggiunta anche la clausula del contratto stipulato con la società azzurra secondo cui non potrà allenare nessuna squadra fino al prossimo anno.

Ecco quanto riportato dal quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno: “Spalletti si gode Napoli e non solo. Anno sabbatico dell’allenatore azzurro che ora non potrà accettare nessun corteggiamento fino al prossimo anno. C’è la clausola di non concorrenza per non dare sostanza all’opzione esercitata dal Napoli”.