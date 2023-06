CdM – Osimhen, i club inglesi e francesi su di lui: i dettagli

Tutti vogliono Victor Osimhen. L’attaccante azzurro è oggetto di interesse di molti club, questo quanto evidenziato dal Corriere del Mezzogiorno:

“Il Paris Saint Germain guida la truppa dei club interessati che non sono andati oltre quota cento milioni ma tentano Osimhen con una valutazione d’ingaggio tra i 10 e i 12 milioni di euro. Osimhen vuole giocare la Champions League, c’è la Premier con il Manchester United, che dopo il cambio di proprietà, potrebbe sferrare un assalto concreto ma De Laurentiis si gioca le sue carte. Gli ha proposto due anni di contratto in più, un ingaggio sensibilmente più alto e non ha escluso l’idea di una clausola valida dall’estate 2024”.