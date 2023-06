Bucchioni: “Senza Osimhen e Kim il Napoli potrebbe rimanere competitivo. Lopez? Troppo simile a Lobotka”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte: “Pur perdendo Kim e Osimhen il Napoli potrebbe rimanere competitivo perché c’è un telaio di gioco collaudato. Bisogna considerare anche il cambio dell’allenatore. Quindi ci sono cose che ti fanno dire che il Napoli potrebbe restare competitivo però qualche dubbio rimane. Non a caso Osimhen è forse il secondo in Europa, non a caso si parla di 150-180 mln, o alla pari con Haaland. Un altro di quelli di cui si parla è Hojlund dell’Atalanta, un ragazzo che ha stoffa, qualità. David costa moltissimo, Beto forse assomiglia di più a Osimhen, come movenze, come modo di attaccare la porta ma c’è una bella differenza. Magari a Napoli, in un contesto di gioco si esalta come successe a Osimhen che poi è migliorato tantissimo. Scalvini piace a tutti però Kim ha fatto un campionato devastante. Su Lopez dico che è troppo simile a Lobotka, quindi, potrebbe essere meglio Koopmeiners, più duttile, più fisico”.