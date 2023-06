Tuttosport – La Juve tratta il rinnovo di Rabiot e l’acquisto di Milinkovic

La Juventus attende con ansia la decisione di Adrien Rabiot riguardo al rinnovo del contratto. La relazione con la sua agente madre si è migliorata, il che rappresenta un vantaggio per i bianconeri, dato che non hanno ricevuto offerte concrete, ad eccezione di quelle provenienti dall’Arabia Saudita, che non sono state considerate interessanti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus continua a cercare di ingaggiare Sergej Milinkovic-Savic come prima scelta. La Juventus sta cercando di acquisire il serbo, ma la richiesta esagerata del presidente della Lazio sta rendendo difficile la trattativa. La squadra bianconera ha proposto contropartite tecniche per abbassare il prezzo, ma ci sono divergenze sul giocatore da includere nella transazione tra Sarri e la dirigenza.