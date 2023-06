Daniele Miceli, esperto di mercato per SportMediaset, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, che ruota intorno al futuro di un calciatore in particolare.

Stiamo parlando di Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa stagione, che piace da sempre in Europa, soprattutto in Premier, ma su cui sta insistendo ADL per il rinnovo.

Secondo l’emittente, ci sarà un altro incontro tra le parti nei prossimi giorni, in cui il presidente azzurro può mettere sul piatto una cifra e un ingaggio molto alto per una squadra italiana, ma che ADL non ha mai offerto a nessuno.

7 milioni + bonus, che renderebbero l’attaccante nigeriano uno dei più pagati in questo campionato e il giocatore con il salario più alto di tutta la gestione De Laurentiis. Vedremo se basterà.