Futuro esitante per Pierluigi Gollini in maglia azzurra. Il portiere, ancora di proprietà dell’Atalanta, che ha fissato il riscatto a 8 milioni di euro, cifra che il Napoli non intende sborsare per il secondo portiere. Secondo Sky Sport, nel mirino del club azzurro per il vice Meret ci sarebbe Emil Audero, in uscita dalla Sampdoria. Sulle tracce del portiere blucerchiato ci sarebbe anche Inter, Lazio e Bologna.