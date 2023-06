Lozano, Il Chivas lo vuole. Ecco le cifre dell’offerta

Il nostos di Hirving Lozano in Messico potrebbe essere imminente. Il rapporto tra il messicano e il Napoli sembrerebbe essere ai titoli di coda. Secondo quanto riporta Antena 2, il Chivas de Guadalajara sarebbe disposto a snocciolare cifre esose per l’attaccante. Le voci dal Messico informano dell’intenzione del Napoli di venderlo per 15 milioni di euro. L’interesse del Chivas per Lozano è datato già ai tempi della sua militanza al Pachuca, trattativa che sfumò per la scelta dell’attaccante di voler fare il salto nel calcio europeo.