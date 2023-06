Bastos: “Sono stato vicino al Napoli, ma l’operazione saltò. La presenza di Garcia fu determinante nella scelta”

L’ex calciatore Michel Bastos è intervenuto a “Si Gonfia la Rete”, su Radio Crc: “Sono stato allenato da Garcia ed ho ottimi ricordi di lui. Tecnicamente è molto preparato, ha voglia, grinta e non mancherà il suo impegno anche a Napoli. Sa tenere il gruppo unito e mi piace sottolineare questo aspetto di lui perché a Napoli troverà un gruppo forte e sono certo che saprà tenerlo unito. Garcia manca al campionato italiano, ma saprà riconquistarlo in breve tempo e colgo l’occasione per ringraziarlo anche pubblicamente perché sono cresciuto tanto con lui. Garcia ha una forte mentalità e sono certo che a Napoli verrà per vincere.

Perché saltò l’operazione col Napoli? Sarebbe stata una grande opportunità per me, è successo qualcosa di “malo”. Mi sarebbe piaciuto giocare col Napoli però la presenza di Garcia è stata determinante nella mia scelta. Lo apprezzo molto e anche il lavoro mentale che aveva fatto su di me in passato mi ha fatto propendere verso la Roma. Non è stato facile scegliere, non lo è stato perché Roma e Napoli sono due grandi squadre. Sono dispiaciuto di non aver fatto questa esperienza nel Napoli, ma allo stesso tempo felice di averla fatta alla Roma con Garcia”.