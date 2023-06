TMW – Insigne e Bernardeschi continuano a sprofondare in MLS: Toronto ancora penultimo, tutti i risultati

Nella notte scorsa, tra il 24 e il 25 giugno, è andata in scena la 19esima giornata di MLS, con la sconfitta per 2-1 di Toronto contro New England Revolution che condanna i canadesi al penultimo posto in classifica.

Bernardeschi, ex Juventus, è stato sostituito a fine primo tempo, mentre Insigne è rimasto in campo per 90 minuti. Ko anche i Los Angeles FC di Chiellini, entrato al 72′, per 3-2 in casa contro Vancouver. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dopo 19 partite, riportati dal portale tuttomercatoweb.com:

Charlotte – Montreal 0-0

Columbus – Nashville 2-0

DC United – Cincinnati 3-0

New England Revolution – Toronto 2-1

New York Red Bulls – Atlanta 4-0

Philadelphia – Inter Miami 4-1

Sporting Kansas City – Chicago Fire 0-1

Austin – Houston Dynamo 3-0

Colorado Rapids – Los Angeles Galaxy 0-0

Real Salt Lake – Minnesota 2-2

Los Angeles FC – Vancouver 2-3

Portland Timbers – New York City 1-1

San Jose Earthquakes – St. Louis City 1-2

Seattle Sounders – Orlando City 0-0

Eastern Conference

Cincinnati 43

New England 36

Nashville 35*

Philadelphia 34

Columbus 31

Atlanta 29*

Orlando 28

Montreal 26

DC United 26*

Charlotte 24*

New York Red Bulls 23

Chicago Fire 23

New York City 21*

Toronto 19*

Inter Miami 15**

* una gara in più

** una gara in meno

Western Conference

St. Louis 32

LAFC 32**

Seattle 29*

Houston 27

San Jose 27*

Salt Lake 27*

Dallas 26

Austin 25

Vancouver 25**

Portland 22*

Sporting KC 21***

Minnesota 21**

LA Galaxy 15**

Colorado 14

* una partita in più

** una partita in meno

*** due partite in più