La Repubblica – ADL ha puntato Hojlund per il dopo Osimhen

Ad ADL non dispiacerebbe affatto puntare su Hojlund dell’Atalanta per il dopo Osimhen.

Il profilo dell’attaccante degli orobici fa impazzire il patron azzurro, oltre all’ipotesi David del Lille che rimane sempre in piedi. Stamane ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica: “Il Napoli, dunque, vuole sostituire un campione e non due. Ovviamente non si farebbe trovare impreparato: se il Psg dovesse davvero fare follie per Osimhen, De Laurentiis sarebbe in pole position per Hojlund dell’Atalanta, considerato un vero e proprio predestinato. Il ventenne danese ha forza e qualità”.