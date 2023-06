Il Roma – Garcia dovrà ottimizzare le qualità di Raspadori

Rudi Garcia avrà il compito di implementare la qualità di Giacomo Raspadori.

L’edizione odierna ha fatto il punto della situazione sul talento italiano, che ha avuto una stagione ad alti e bassi, oscurato da Osimhen prima e da Simeone poi nel ruolo di prima punta. Una rivalutazione per lui potrebbe anche delinearsi nel ruolo di sottopunta o, se dovesse andar via il nigeriano, nel sostituire proprio l’attaccante. Ne ha parlato stamane Il Roma a tal proposito. Ora toccherà al nuovo tecnico plasmarne le evidenti abilità: “Il nuovo allenatore ha valutato bene tutta la rosa assieme a De Laurentüs e sicuramente proverà a dare più continuità a Raspadori. Il patron ha fatto un bel investimento per comprarlo l’anno passato. Ben 35 milioni il valore del cartellino di Jack. Quindi, bisogna metterlo in condizione di esprimersi. Se resta Osimhen, da prima punta non c’è scampo. Se, invece, va via Victor allora qualche spiraglio c’è”.