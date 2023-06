Il Mattino – L’Arabia si fa sotto: offerte per Lobotka e Lozano

L’Arabia Saudita si fa sotto con due offerte da recapitare al Napoli.

L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato stamane, sottolineando la chiusura totale della società partenopea su Lobotka. Discorso diverso invece per Lozano: “Il Napoli dal canto suo deve avrebbe anche la possibilità di sedersi al tavolo delle trattative per cedere qualche altro elemento, magari gustando un caffè con miscela… araba. Negli ultimi giorni sono rimbalzati gli interessi di alcuni club degli Emirati per il centrocampista Lobotka e per l’attaccante Lozano. Nel primo caso, il club azzurro ha respinto l’offerta, considerando il play slovacco inamovibile (Lobotka è un regista fantastico, parole di Garcia). Discorso diverso per Lozano che ha un ingaggio elevato e il contratto a scadenza l’anno prossimo”.