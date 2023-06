Il Mattino – Il Napoli pensa a David: l’attaccante del futuro può essere lui

Il Napoli pensa a Jonathan David per il futuro.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la valutazione che ne fa il Lille è di circa 50 milioni di euro: “Con il diesse Giuntoli ormai separato in casa (il dirigente, tra i protagonisti dello scudetto, ha da tempo comunicato alla proprietà l’intenzione di andare via nonostante un altro anno di contratto) tocca ai talent Mantovani e Micheli segnalare a De Laurentiis i nomi cerchiati in rosso. Già detto di Jonathan David (23), che sembra avere le stimmate per sostituire Osimhen come ha già fatto nel Lille. Il canadese si presenta con un biglietto da visita di 24 reti (e 4 assist) in Ligue1, ma anche con un costo di circa 50 milioni di euro che il club francese chiede per il suo tesserino”.