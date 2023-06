Oscar Damiani, agente Fifa, è intervenuto a ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte: “Il problema del nostro calcio parte da lontano, le squadre italiane sono quasi fallite sul piano dei bilanci, che sono disastrosi. Non si può investire ma solo vendere e mettere a posto i conti. In Inghilterra, Francia e Germania hanno bilanci migliori. Chi ha investito in Italia l’ha fatto male, quando sono arrivate le holding eravamo tutti contenti. Ma poi bisogna essere competenti altrimenti si fallisce. Mi dispiace perché lo dico da operatore del settore. Solo il Napoli ha i conti a posto”.

Danso al posto di Kim? “Non lo so, lo conosco poco ma ho molta stima delle persone che si occupano del mercato del Napoli. Conosco invece da anni Rudi Garcia, persona preparata. De Laurentiis ha avuto intuizioni spesso molto cinematografiche, è un bravissimo allenatore, condivido la scelta fatta dal presidente.

Osimhen? “Attualmente è il più forte di tutti, certo il Psg potrebbe permettersi ogni cifra. Il mio augurio è che resti al Napoli almeno per quest’altra stagione“.