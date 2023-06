Nelle scorse ore è emerso il nome di Take Kubo come eventuale sostituto del messicano Hirving Lozano in caso di partenza.

L’attaccante della Real Sociedad secondo il Mundo Deportivo difficilmente lascerà i Paesi Baschi durante questa sessione di mercato, nonostante possibili interessamenti di livello come potrebbe essere quello azzurro.

Il giapponese, si legge sul quotidiano spagnolo che cita il suo entourage, ha già rassicurato il club di Anoeta confermando la propria intenzione di restare per giocare da protagonista la Champions League nella prossima stagione.