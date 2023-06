CorrMezz – Probabile nuovo incontro settimana prossima tra ADL e il procuratore di Osimhen

ADL e l’entourage di Osimhen si aggiorneranno la prossima settimana per il discorso rinnovo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, la cifra da garantire per il bomber nigeriano non è proprio delle più basse: “Ce ne saranno altri, uno probabilmente nel corso della prossima settimana, l’entourage di Osimhen vuole conoscere nei dettagli una proposta per il rinnovo visto che dal colloquio romano è emersa un’ampia distanza tra le richieste e l’offerta. Considerando la politica sul monte ingaggi, per De Laurentiis sarebbe uno sforzo importante spingersi fino a quota 6 milioni di euro, una cifra non proporzionale nei classici equilibri del mercato”.