Il Napoli, purtroppo, deve decidere quale difensore centrale prendere, dato che Kim Min-Jae, dopo una stagione incredibile, quasi perfetta, andrà via, probabilmente al Bayern Monaco.

La squadra azzurra, con il suo reparto scouting, sta valutando tanti nomi e tra i profili che piacciono, c’è anche quello di Schuurs, giovane difensore del Torino che ha sostituito bene Bremer.

Ma, su di lui, oltre ad altri club italiani, come il Milan, ci sono anche dei club esteri, come il Crystal Palace, il Tottenham, e piace anche a top top club, come Arsenal e Manchester United.