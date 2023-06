Rmc Sport – Il Napoli ha messo gli occhi su El Bilal Touré dell’Almeria, c’è la concorrenza di due club italiani

Il Napoli ha messo gli occhi sul talento dell’Almeria El Bilal Touré, attaccante classe 2001 originario del Mali. Il calciatore nell’ultima stagione ha messo a segno ben 7 reti nella Liga, e varie squadra oltre al Napoli si sono interessante a lui. Come riportato dal portale francese Rmc Sport sull’attaccante del Mali non c’è solo il Napoli, ma anche altri due club italiano: Atalanta e Milan. Il club spagnolo ha già fissato il prezzo per il calciatore, chiedendo una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro per lasciarlo partire.