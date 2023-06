Repubblica – Il Napoli tiene d’occhio Maxime Lopez come vice Lobotka, è stato allenato da Garcia al Marsiglia

Il Napoli è alla continua ricerca di giocatori che possano essere valide alternative ai titolari, soprattutto per sostituire Lobotka, dove manca un vero sostituto. Come riportato da Repubblica il Napoli ha messo nel proprio mirino Maxime Lopez del Sassuolo, giocatore francese ex Marsiglia. Il mediano nella sua carriera è già stato allenato dal neo allenatore del Napoli Rudi Garcia, proprio nel suo periodo al Marsiglia, in squadra con Frank Anguissa. I neroverdi non reputano incedibile il calciatore transalpino, che potrebbe ritrovare nuovamente Rudi Garcia.