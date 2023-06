Napoli-Inter – La Procura emette ben 7 daspo: tra le persone coinvolte anche un ragazzo di 16 anni

Come riportato da Il Mattino la Questura di Napoli ha emesso ben 7 daspo per un periodo di uno e due anni, nei confronti di persone tra i 16 e i 47 anni. I fatti risalgono alla sfida del 21 maggio tra Napoli ed Inter, partita giocata al ‘Maradona’. Cinque delle persone coinvolte sono state denunciate per aver scavalcato da un settore all’altro dello stadio. Un’altra persona invece è stata denunciata per aver scavalcato e per esser stato trovato in possesso di artifizi pirotecnici, essendo in possesso di un fumogeno. La settima persona invece è stata denunciata per possesso e utilizzo di materiale pericoloso, in quanto ha acceso un fumogeno all’uscita dallo Stadio in via Jacopo de Gennaro.