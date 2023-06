Mpasinkatu: “Io penso che Osimhen per la sua crescita debba restare a Napoli un altro anno”

Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, programma di Radio Kiss Kiss Napoli. Argomento trattato il futuro di Victor Osimhen, che secondo il dirigente sportivo dovrebbe rimanere almeno un altro anno al Napoli. Queste le sue parole: “Penso che può succedere di tutto per quanto riguarda il futuro di Osimhen. Penso che per la sua crescita personale dovrebbe rimanere almeno un altro anno al Napoli. Però siamo in un mercato in cui davanti ad un’offerta di 135 milioni non so se il Napoli abbia la forza per trattenerlo. Anche perché gli ingaggi che possono offrire le squadre inglesi o il Psg sono davvero fuori portata”.