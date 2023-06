Il Napoli si è attivato per trovare un difensore centrale che possa sostituire al meglio Kim Min Jae, ormai destinato all’addio. Gli azzurri hanno messo nel mirino David Hancko, centrale che nell’ultima stagione ha giocato al Feyenoord. I partenopei non sembrano essere gli unici però, infatti come riportato da Footmercato, anche il Newcastle ha avviato i contatti per il difensore centrale.