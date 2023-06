Auriemma: “Se Tonali viene venduto a 80 milioni, Osimhen non parte per meno di 150, è la legge del mercato”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Tele A durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’ del passaggio di Tonali al Newcastle, facendo un paragone con Osimhen. Secondo il giornalista considerando il costo del centrocampista italiano, Victor Osimhen non può costare meni di 150 milioni. Queste le sue parole: “Se Tonali va via a 80 milioni, non vuoi che Osimhen parta per almeno 150 milioni? Questa è la legge del mercato. Il Napoli però ha un vantaggio sulle altre, ha dimostrato di saper individuare alternative di grande livello”.