Acquisto di prestigio per il La Fiorita, squadra sanmarinese che parteciperà alla prossima UEFA Conference League.

Si aggregherà alla squadra, in vista della doppia sfida contro i moldavi dello Zimbru niente meno che German Denis.

L’attaccante argentino aveva recentemente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, ma di fronte all’opportunità di giocare una competizione europea ha fatto un passo indietro e darà una mano al suo ex compagno di squadra dei tempi dell’Atalanta, Thomas Manfredini, ora allenatore della squadra.

Il sito ufficiale del club riporta le parole del Tanque: “Ringrazio il presidente Cianciaruso per avermi dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza. Un grazie anche a mister Manfredini per aver pensato a me. Ritrovarci dopo tanto tempo, anche se in ruoli diversi, è una cosa che apprezzo davvero tanto. Darò il meglio di me per La Fiorita come ho fatto in passato con ogni maglia che ho indossato”.

Ha preso parola anche Alessandro Cianciaruso, presidente del club: “Siamo convinti che l’esperienza di Denis possa essere un valore aggiunto per la nostra avventura in Conference League. Il grazie va a lui per la disponibilità e per aver da subito accettato con entusiasmo il nostro invito. Sappiamo che sarà un impegno difficile, ma faremo del nostro meglio per cercare di alzare l’asticella”.