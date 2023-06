TuttoSport – Lozano e Zielinski in bilico: il Napoli può offrire il rinnovo a cifre più basse

Lozano e Zielinski non hanno un futuro ben delineato in azzurro.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, i due calciatori hanno un contratto in scadenza nel 2024: una situazione dunque che pone i due calciatori di decidere se rinnovare o meno. Un rinnovo che, secondo ADL, potrebbe avvenire solo a cifre più basse di quelle attualmente percepite dai due calciatori: una situazione molto simile a quella proposta a Lorenzo Insigne e ai big in rosa che hanno superato un certo limite di età. L’alternativa al mancato rinnovo, senza alcuna cessione, potrebbe equivalere anche all’esclusione dalla rosa di entrambi i calciatori, il cui guadagno è rispettivamente di 4,5 annui per il messicano e 5 per il polacco.