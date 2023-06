Scotto: “Garcia userà spesso il 4-2-3-1: ecco cosa serve al Napoli”

Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e della prossima stagione.

Ecco le sue parole: “C’è il rischio che De Laurentiis decida di vendere qualcuno dei suoi big senza intervenire sul mercato, considerando che – ad esempio – in attacco ci sono già Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori? Sinceramente, non credo. Anche perché Rudi Garcia proverà ad usare il 4-2-3-1 n maniera consistente, non solo qualche volta. Il mister ha bisogno di scelte, non può perdere qualcuno senza che venga sostituito”.

Poi Scotto ha continuato: “Si può prendere un vice di Giovanni Di Lorenzo che sia più forte di Bartosz Bereszyński. Serve, in primis, un centrocampista forte, una vera alternativa a Frank Anguissa e Piotr Zielinsiki. Il Napoli va rinforzato in generale: è la squadra campione d’Italia ed ha il dovere di non fermarsi. Se parte Kim Min-jae, però, la priorità diventa un difensore centrale. Se va via Victor Osimhen, invece, la priorità si sposta all’attacco: è una questione di gerarchie”.