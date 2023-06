Il giornalista Michele Plastino è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte:

Gli obiettivi del Napoli? “Fare di nuovo bene in campionato e andare il più avanti possibile in Champions. Sono convinto che questa squadra lotterà di nuovo fino alla fine, a prescindere da Spalletti. Confido molto in Garcia che ho conosciuto a Roma, è un tecnico intelligente. Vedo molte analogie tra Spalletti e Garcia: Rudi predilige il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Entrambi detestano, come me, i tre dietro. La discriminazione è di vario tipo. La presa di posizione di De Laurentiis al convegno di ieri è stato un segnale importante”.