Le migliori slot con le puntate più basse

Non tutti i visitatori dei siti di gioco d’azzardo sono disposti a spendere grandi somme di denaro. Molti sono alla ricerca di opzioni per il gioco d’azzardo con pochi rischi. Si tratta di giocatori esperti che, per principio, non vogliono esporsi a grosse perdite, ma anche di giocatori alle prime armi che stanno imparando a conoscere i moderni servizi di casinò su Internet. Questi clienti di risorse per il gioco d’azzardo sono alla ricerca di giochi in cui sono accettate piccole scommesse. Quanto può costare ora la slot machine a spin minimo e quali sono le slot con tali criteri sono le migliori discusse di seguito

Le migliori slot per giochi a bassa puntata con vincite elevate

Iniziamo con le slot machine che sono state popolari tra i frequentatori dei casinò per alcuni anni e che hanno ripetutamente dimostrato di avere vincite alte

🤴Re mida slot

La puntata minima della slot machine re mida dipende dal casinò in cui si gioca e dalla valuta utilizzata. Di solito, se il gioco è giocato in dollari USA o in euro, la puntata minima è di circa 0,01-0,05 unità di valuta per linea di pagamento. Dato che la slot machine ha 25 linee di pagamento, ciò significa che la puntata minima totale della slot Re mida è di circa 0,25-1,25 unità di valuta per giro.

Tuttavia, come già detto, la puntata minima può variare a seconda del casinò e del paese in cui si gioca. Pertanto, per scoprire l’esatta puntata minima della slot Re mida, è meglio consultare le regole del gioco nel casinò prescelto o controllare le impostazioni della slot machine prima di iniziare a giocare.

🧛‍♀️ Immortal Romance



La slot Immortal Romance di Microgaming è da tempo il tipo di giocatore che ottiene vincite X di 1000 o più (vincite massime x12500), giocando per 1-2 euro a giro, e a volte anche 0,5 euro.

Il provider Microgaming ha alcune slot che sono state famose per la loro alta popolarità nel corso degli anni. Tra queste, la slot Jurassic Park con vari giri bonus, Terminator 2 con una generosa modalità Hot, The Finer Reels of Life con una meccanica simile a Immortal Romance e altre ancora.

Non tutte le nuove slot che appaiono sulla piattaforma di questo provider sono caratterizzate da vincite massime elevate. Ora i loro creatori preferiscono abbassare la volatilità e offrire al giocatore un lungo processo di gioco, ma anche tra le nuove arrivate è possibile trovare un gioco con un potenziale di premi in denaro impressionante. Il problema maggiore è trovare casinò in cui le slot Microgaming possano essere giocate con puntate di pochi centesimi, fino a 1 euro. Di seguito sono riportati alcuni esempi di casinò molto quotati che offrono slot a piccole puntate di Microgaming e di altri fornitori.

💀 Voodoo

La slot machine Voodoo è stata rilasciata da Endorphina nel 2016 e molti giocatori che preferiscono giocare con un piccolo bankroll hanno subito notato che è in grado di distribuire premi con X impressionanti. Ciò avviene grazie alla funzione bonus durante i freespins, in cui i simboli successivi sui rulli si espandono su tutto il rullo e raccolgono vincite su ogni linea. Proprio come Microgaming, Endorfina ha nel suo portafoglio alcune slot che possono essere giocate con piccole puntate per giro e vincere molto bene. L’impostazione delle puntate a un livello minuscolo in questi giochi permette allo stesso sviluppatore. Forse è il caso di approfondire l’argomento, ma prima di farlo è bene prestare attenzione alle slot con tre rulli e puntate ridotte.