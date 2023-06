Laudisa: “Bisogna capire cosa succederà con Osimhen, non ci stupiamo dell’attesa dell’agente”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli di Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Se De Laurentiis riuscisse a mettere a segno un colpo per sostituire Osimhen sarebbe perfetto, bisogna però prima capire cosa succederà col nigeriano. Così come bisogna capire cosa farà Kim col Bayern Monaco, che al momento non ha ancora un direttore sportivo. Starei attento anche alle offerte bavaresi per Osimhen, perché sono alla ricerca di una punta. Non ci stupiamo se l’agente di Osimhen prende tempo, ha un contratto fino al 2025 e il Napoli ha ancora dei margini di manovra”.